تكريم "فيفتي سنت" بنجمة على رصيف الفن في هوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل مغني الراب الأمريكي فيفتي سنت على نجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود خلال مراسم استغلها لتكريم نجم كرة السلة كوبي براينت الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية.

وقال سنت: "كوبي كان يعمل بجد ولم يتمكن كثيرون من إلحاق الهزيمة به"، وتوفي نجم نادي ليكرز السابق، الأحد، عن 41 عاما مع ابنته في تحطم مروحيته.

ورافق فيفتي سنت الذي هيمن على أوساط الراب في مطلع الألفية، في مراسم الكشف عن نجمته، منتجون وأصدقاء له من أمثال إيمينيم ودكتور دراي.

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وأكد إيمينيم مغني الراب الأبيض من ديترويت أنه في اللقاء الأول له مع فيفتي سنت أدرك سريعا أنه سيكون نجما، وقال: "كان ذلك عائدا إلى طريقة تصرفه وأسلوبه".

وولد فيفتي سنت، واسمه الأصلي كورتيس جاكسون، في نيويورك، وابتعد في السنوات الأخيرة عن أوساط الموسيقى ليركز على الأعمال والتلفزيون.

ونال سنت النجمة رقم 2686 على رصيف الفن الشهير في كاليفورنيا، الذي يقبل عليه الكثير من السياح.