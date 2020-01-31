عقد قران "بدور البراهيم".. تعرفي على قيمة مهرها الخيالي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المدونة السعودية "بدور البراهيم" عقد قرانها على رجل سعودي لم تكشف عن هويته بعد، ونشرت صورة توضح قيمة المهر الذي اشترطته على زوجها ويبلغ مليون ريال سعودي.

كما نشرت الفاشينيستا السعودية أيضاً مقطع فيديو يوثق لحظة توقيعها على عقد القران، وعندما سألت عن مكان التوقيع ليرد عليها أحد الأشخاص قائلاً : "هنا يا دودي .. الساعة لو سمحتي".

وفاجأت البراهيم جمهورها بقيمة المهر الذي كتبته على زوجها حيث بلغ المليون ريال سعودي وهو مبلغ كبير للغاية، لتنهال عليها بعد ذلك التعليقات بين مباركين ومنتقدين.

وجاء في التعليقات: "بدور البراهيم تزوجت و مهرها مليون وين اللي كانوا يضحكون عليها بشوف وجيههم"، وقالت إحدى الناشطا : "كل الناس تتزوج عشان تبي الستر والاستقرار الا بدور تزوجت عشان تعلمنا مهرها مليون ريال"

وغرد آخر: "والله وسويتها يابدور برافو عليك "الحين نفسي اشوف اشكال الناس الي كانو يطقطقون عليها بعد ماشافو هالصوره"

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وظهرت بدور البراهيم مؤخرا عبر سناب شات في فيديو تقول فيه إنها تطلب مليون ريال سعودي، كمهر لها من الرجل الذي يتقدم للزواج منها، وبررت أنها طلبت هذا المبلغ لأن متابعيها من الشخصيات المعروفة.

وحظي طلبها حينها بالترحيب من شاب سعودي أبدى استعداده للزواج منها ودفع مليون ريال مهراً لها، لكنه اتهم بأنه اتفق معها لكي يطل ويقول هذا الكلام، الأمر الذي دفعه للظهور مجدداً والتأكيد أنه لا يعرفها، ولا يعرف عنها شيئاً لكنه قبل التحدي، وموضحاً أنه إنسان مقتدر مادياً، ويكفي أن يبيع ناقة من "نياقه" لتأمين مهر بدور، ثم ما لبث أن أكد أنه رجل مزواج ويمكن أن يتزوجها ويطلقها غداً أو أن يتزوج عليها امرأة ثانية.

من جانب آخر أثارت بدور البراهيم الجدل مؤخراً بعد ظهورها وهي تمزح مع الشاب "شهاب مرتضى غفوري"، المُلقب بـ"ملح إنستغرام"، والذي يبلغ (18 عامًا)، ويقيم في الكويت وأصوله إيرانية، حيث قال شهاب في مقطع الفيديو أن بدور زوجته المستقبلية.