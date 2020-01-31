رشا شربتجي: "مافيي 2" مستمر بين الحب والصراعات بقالب تشويقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارفت المخرجة السورية رشا شربتجي على الانتهاء من تصوير الجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" في لبنان، على أن يبدأ عرض حلقاته بدءاً من يوم الأحد في الثاني شباط- فبراير المقبل على قناتي mtv وosn.

وكشفت شربتجي في بيان صحافي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الجزء الثاني من العمل الذي لاقى الجزء الأول منه نجاحاً كبيراً يضم وجوهاً جديدة من الممثلين مع المحافظة على نبض الحكاية، وروحها، مضافاً إليها أحداثاً وصراعات ومفاجآت مختلفة. مشيرة إلى أن الأحداث والقصة في الجزء الثاني تساعد المشاهد على متابعة هذا العمل بكل يسر حتى لو لم يشاهد الجزء الأول، بحيث لن يجد أي عقبات في استيعاب الأحداث السابقة التي حصلت في الجزء الأول.

وأوضحت المخرجة السورية أن العمل اجتماعي رومانسي، تحمل قصته فكرة الصراع بين عائلتين في القرية نفسها، ومن خلال دراما تشويقية يبحث العمل عن دور التسامح والحب في إنهاء هذا الصراع، إضافة إلى أنه يرصد حقوق الطبقة الوسطى في الحياة والعمل والرزق، ويشهد على انتهاء عهد الإقطاع والرأسمالية.

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يشار إلى أن "ما فيي 2" من تأليف كلوديا مرشليان وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان" وبطولة معتصم النهار وفاليري أبو شقرا ونادين خوري وزينة مكي وبيير داغر وكارمن لبس وليليان نمري وسينتيا سامويل ووسام بريدي ووسام صباغ وكارلا بطرس ونعمة بدوي وإلسا زغيب وجو طراد وناتاشا شوفاني وسعد حمدان وإيلي شوفاني.

وبالإضافة إلى الوجوه الجديدة التي سنراها في الجزء الثاني فقد غاب بعض أبطال الجزء الأول عن هذا الجزء ومنهم رواد عليو ومحمد قنوع وروزينا لادقاني.

وكان الجزء الأول من العمل قد شهد نجاحاً كبيراً خاصة وأن عرضه جاء خارج السباق الدرامي في شهر رمضان المبارك الذي قد تعاني فيه بعض الأعمال من ظلم المشاهدة لعدم تمكن الجمهور من متابعة هذا الكم الكبير من المسلسلات التي تعرض في زمن واحد، وشهد ردود فعل عديدة خلال وبعد عرضه، وتفاعل الجمهور مع حالة الحب التي عاشها بطلي العمل الأمر الذي دفعهم لانتظار مستقبل قصة الحب بين "فارس" و"ياسما" وتطوراتها بعدما تكشفت الحقائق حول مقتل والدي فارس مع نهاية الجزء الأول.