فن ومشاهير

صابرين تؤكد أن يحيى الفخراني حالة استثنائية في تاريخ الفن

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علقت الفنانة صابرين على تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني جانب بمهرجان أبوظبي السينمائي، قائلا: إنه يعد حالة فنية وإنسانية رائعة، موضحة أنه نجم كبير وحالة استثنائية خاصة في تاريخ الفن المصري، مضيفة: "من حظنا أننا عاشرنا هذه الحالة عن قرب".

وأضافت صابرين:" أنها سعيدة بتكريمه من جانب مهرجان أبوظبي السينمائي، موضحة: "عن نفسي تعلمت منه كثيرا، وتكريمه يعد هو تكريم لكل فنان مصري".
حضر الاحتفالية مساء امس عدد من نجوم الفن منهم ليلى علوي والمخرجة ساندرا نشأت وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

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