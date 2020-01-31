علقت الفنانة صابرين على تكريم الفنان الكبير يحيى الفخراني جانب بمهرجان أبوظبي السينمائي، قائلا: إنه يعد حالة فنية وإنسانية رائعة، موضحة أنه نجم كبير وحالة استثنائية خاصة في تاريخ الفن المصري، مضيفة: "من حظنا أننا عاشرنا هذه الحالة عن قرب".
وأضافت صابرين:" أنها سعيدة بتكريمه من جانب مهرجان أبوظبي السينمائي، موضحة: "عن نفسي تعلمت منه كثيرا، وتكريمه يعد هو تكريم لكل فنان مصري".
حضر الاحتفالية مساء امس عدد من نجوم الفن منهم ليلى علوي والمخرجة ساندرا نشأت وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.
قد يهمك ايضاً:
صابرين مهاجمةً منتقدي خلعها الحجاب "ماحدش لُه دعوة"
الإعلامية دعاء فاروق تعلق على خلع حلا شيحة وصابرين الحجاب
كانت هذه تفاصيل خبر صابرين تؤكد أن يحيى الفخراني حالة استثنائية في تاريخ الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.