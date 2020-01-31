"حماقي" يؤكد طرح ألبومه الجديد في الصي

القاهرة - محمد الشناوي
قال الفنان محمد حماقي، إنه سعيد بالحالة الفنية التي شهدها ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، الذي أصدره في عام 2019، مؤكدًا أنه قدم العديد من الحفلات الغنائية الناجحة سواء في مصر أو خارج مصر في الفترة الأخيرة، خاصة مع بداية العام الجديد 2020.
وعن ألبومه الجديد قال "حماقي"، إنه انتهى من تسجيل ثلاث أغنيات من ألبومه الجديد الذي سيصدر قريبًا، مؤكدًا أن الألبوم سيكون مطروحًا بشكل نهائي في الصيف المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون مختلفًا ومتنوعًا عن ألبوماته السابقة، سواء في الكلمات أو التوزيع أو الألحان أو غيرها.
واختتم حماقي، قائلًا إنه بصدد الدخول في تجربة تمثيلية هي الأولى له، مشيرًا إلى أنه أعلن عن ذلك من قبل، ولكن كلما كان يعلن يتوقف المشروع، مؤكدًا أنه الآن يتابع مرحلة الكتابة رافضًا الكشف عن تفاصيل المشروع.
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