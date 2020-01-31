يسرا تؤكد أن "دهب عيرة" اسم مؤقت للمسلسل

تستعد النجمة يسرا لتصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "دهب عيرة" والذي تخوض به الماراثون الرمضاني المقبل، وقالت "يسرا"، إنها تقوم حاليا بالتحضيرات النهائية للعمل استعدادا لبدء تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنها تعقد حاليا جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز للاستقرار على الأبطال المرشحين للمشاركة في المسلسل.

وأضافت أن اسم المسلسل "دهب عيرة" هو اسم مؤقت، حيث إن صناع العمل حائرون حاليا بينه وبين اسم "قارئة الفنجان" ولم يتم الاستقرار حتى الآن على أي اسم منهم.

"دهب عيرة" كان من المقرر مشاركته في المارثون الرمضاني الماضي 2019، وإسناد إخراجه للمخرج هاني خليفة، الذي اعتذر، وتم إسناده إلى المخرج سامح عبد العزيز.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، ويعمل صناع العمل حاليًا على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير استعدادًا لانطلاقه.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تؤكّد أنّ التكريم في واشنطن "من أعظم الأحداث في حياتها"