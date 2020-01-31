عروضٌ كوميدية وسيرك على مسرح "فرنج الشارقة"

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""الخليج 365"" من بيروت: تفاعل الحاضرون الصغار وأهلهم مع العرض المسرحي الأسترالي "شورز" (واجبات منزلية)، الذي استضافه المسرح الخارجي بالقصباء، ضمن فعاليات "مهرجان فرنج الشارقة". وهو يروي حكاية شقيقين فوضويين يُفرض عليهما أن يعتنيا بترتيب غرفتهما بشكلٍ لائق حتى يتسنى لهم اللعب مع الآخرين.

واستطاع هذا الفريق المسرحي أن يأخذ الزوار إلى عوالم المسرح الكوميدي العالمي المليء بالدهشة والايقاعات الموسيقية والحركية التي تمنحه بعداً آخر، وشدّ انتباه الحضور باستخدام أبسط الأدوات والتقنيات.

من الأرجنتين إلى الشارقة..

ولأول مرة في الشارقة، وبعد أن جاب خمس قارات و51 بلداً عالمياً، استضاف المهرجان، السيرك الأرجنتيني "ماندراغورا"، الذي قاده الفنانان ماريانا سيلفا، وخوان كروز الذي تولى مهمة تأليف وإخراج العمل، حيث قدما للجمهور توليفة تُعبّر عن علاقة حبّ صامتة مليئة بالمنعطفات في قالب مبدع استطاع أن يضمنه كروز بالكثير من العبر والرسائل.

وبين الإيقاعات الموسيقية التي لعبت دوراً محورياً في العمل، والحركات الممزوجة بالعاطفة والإتقان، أوصل الفنانان إحساسهما وجمال الحبكة التي اتصف بها العمل، فكان أن ترجمت القصائد إلى لغة عبّر عنها الجسد، والعلاقة العاطفية بالموسيقية التي اتحدت مع إيماءات الممثلين بمشاهد لا تنسى عرّفت بالمسرح الكوميدي العالمي وبثقافة هذا النوع من الفنون لدى القارة اللاتينية.

جويس والحكايات التي لا تنتهي

أما "جويس" العرض البريطاني الفانتازي الذي ينتمي لمسرح الخيال والتشويق والمليء بالكوميديا المبتكرة، أخذ الجمهور إلى آفاق العوالم السحرية التي أبدع في تقديمها الممثلون: بيلي إيرفينج ومينسو بارك، ولوتي ديفيز، وآدم إليوت، ومارك زيات، وغيرهم.

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ويروي العرض المسرحي حكاية الأب وحيوانه الأليف اللذين يكتشفان أنفسهما فجأة في كتاب لقصص الأطفال، ليخوضا تجربة العيش وسط عوالم ساحرة، فتارة تجدهم يتحدثون إلى شجرة، ثم إلى شخصٍ عملاق الحجم أو إلى أمير قادم من أعماق التاريخ القديم، فتبدأ الحكاية وسط مغامرة لا تخلو من الدهشة التي أتقن إخراجها كلّ من الكوري يوسف جونغان والبريطاني ستيفن ميغيلوفيتش، وألفها الكوري سانجي سوك والأمريكي ديفيد كاوتر، ووضع موسيقتها الملحن أهروم تشو.



هذا وتستمر عروض المهرجان في أربعة من الوجهات السياحية التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حتى 1 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 50 فناناً يقدمون 30 عرضاً مجانيًا في الهواء الطلق تناسب الصغار والكبار، إلى جانب 35 عرضاً تتطلّب شراء تذاكر، وتقام العروض في واجهة المجاز المائية وجزيرة النور وجزيرة العلم والقصباء،



