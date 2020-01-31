شكرا لقرائتكم خبر عن فنان من يومه.. اعرف مين ده من نجوم الفن فى طفولته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم ياسر جلال مشواره الفنى منذ طفولته، بسبب انتمائه لعائلة فنية فهو ابن المخرج أحمد جلال توفيق، حيث شارك فى المسلسل الدينى "محمد رسول الله" فى مرحلة طفولته والتى ظهر بها بملامح متغيرة عن ملامحه الحالية.



ياسر جلال

ويواصل النجم ياسر جلال تصوير مشاهده فى مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

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وصورأبطال المسلسل على مدار الأربعة أسابيع الماضية عدد من المشاهد فى الديكور الرئيسى وهو حى الجمالية الذى تم بناؤه بالكامل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، إضافة إلى بعض المشاهد فى بيت السحيمى بمنطقة الدرب الأحمر، وكذلك بعض المناطق الأثرية الأخرى التى تتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التى تدور حولها أحداث العمل.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

ويسجل "الفتوة" التعاون الثانى على التوالى بين الرباعى ياسر جلال والمؤلف هانى سرحان والمخرج حسين المنباوى وشركة سينرجى، بعدما قدما سوياً مسلسل "لمس أكتاف" العام الماضى والذى شارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى، محمد عز، مجدى فكرى، سمر مرسى، كرم جابر، هبة عبد الغنى، كارولين خليل، خالد كمال، شريف الدسوقى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، هاجر الشرنوبى، أحمد كشك، عمرو صحصاح، ليلى حسين، عمر شرقى، عزوز عادل.