شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تغيب عن دراما رمضان 2020 وتستعد لفيلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الفنانة هنا الزاهد الغياب عن المشاركة فى دراما رمضان المقبل، بسبب عدم عثورها على الدور الذى تتطلع إليه فى هذه الفترة، حيث اعتذرت عن أكثر من عمل عرض عليها فى الأسابيع الماضية، مفضلة التركيز فى السينما هذا العام، حيث تستعد لفيلمين جديدين الأول تعاقدت عليه والثانى وافقت على المشاركة فيه ومقرر أن تعلن عنهما فور الانتهاء من كافة التفاصيل.



هنا االزاهد

ويعد غياب هنا الزاهد عن المشاركة فى دراما رمضان هو الأول منذ ظهورها على الساحة الفنية قبل 6 سنوات، حيث كانت تتواجد فى كل عام سواء بمسلسل أو اثنين وكانت البداية مع "فرق توقيت" عام 2014، و"مولانا العاشق" و"ألف ليلة وليلة" عام 2015، و"الميزان" و"مأمون وشركاه" عام 2016، و"فى ال لا لا لاند" عام 2017، و"أيوب" و"سط على اخواتك" عام 2018، وأخيراً "الواد سيد الشحات" عام 2019.



الفنانة هنا الزاهد

وقدمت هنا الزاهد العام الماضى فيلم "قصة حب" بمشاركة أحمد حاتم، فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان وإخراج عثمان أبو لبن وحقق نحاحاً جيداً لما به من قصة رومانسية، بينما شاركت فى فيلمين خلال عام 2018 وهما "بنى آدم" مع يوسف الشريف ودينا الشربينى وأحمد رزق وإخراج أحمد نادر جلال، و"عقدة الخواجة" مع حسن الرداد وإخراج بيتر ميمى.



هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهر رمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمى للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.