تزوج صاحبة السعادة ورحل يوم خطبة ابنته.. 10 معلومات عن نبيل الهجرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير نبيل الهجرسي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 31 يناير من عام 1937، والذي تألق في السينما والمسرح والتلفزيون، وكان غزير الإنتاج.

نرصد لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنان الراحل:

- ولد نبيل الهجرسي في الإسكندرية، وحصل على بكالوريوس الفنون التطبيقية.

- تزوج فى بداية حياته من الفنانة إسعاد يونس حين كانت تعمل مذيعة في الراديو ثم انفصلا. وتقدم إسعاد يونس حاليًا برنامج "صاحبة السعادة".

- أنجب من إسعاد يونس ابنته نورهان.

- تزوج بعد إسعاد يونس من السيدة سهام صبري التي أنجب منها ثلاثة أبناء: منة وهبة الله ونور الدين.

- عمل في المسرح بعدد كبير من المسرحيات منها: "أصل وصورة" و"أنا ومراتي وجوزها" و"الصعلوكة" و"الطرطور" و"مقالب محروس".

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- لمع الهجرسي في المسرح أكثر من السينما والتلفزيون.

- عاب عليه النقاد تكرار أدواره، واصفينه بخفة الظل وأنه لم يستغل قدراته بالشكل الأمثل.

- تصادف يوم وفاته نفس يوم وفاة الفنان وحيد سيف في 19 يناير 2013.

- توفي الفنان الكبير نبيل الهجرسي إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية، بعد ساعات من خطبة ابنته هبة للكابتن أمير عزمي مجاهد لاعب الزمالك السابق، ونجل الكابتن عزمي مجاهد.

- رحل قبل عرض فيلمه "فبراير الأسود"، مع الفنان خالد صالح والمخرج محمد أمين.

- قدم طوال مسيرته الفنية قرابة 170 عملاً تنوعت بين السينما والتلفزيون والمسرح.

في عام 2019، حرصت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على تقديم العزاء في وفاة الدكتورة سامية الهجرسي عضو الاتحاد المصري للجمباز وأستاذ دكتور بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان وشقيقة زوجها الأول الفنان الراحل نبيل الهجرسي، وذلك بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية.​