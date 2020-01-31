سامح عبدالعزيز يكشف لمصراوي تفاصيل مسلسله مع يسرا وحلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
قال المخرج الكبير سامح عبدالعزيز إنه سعيد بالتعاون مع الفنانة يسرا في مسلسلهما الرمضاني المقبل.
أضاف المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن المسلسل سيتم تصويره بالكامل في الإسكندرية، وليس بالقاهرة.
وتابع المخرج الكبير سامح عبدالعزيز بأنهم لمن يستقروا بعد على اسم نهائي للمسلسل، والاسم المبدئي له "دهب عيرة"، أما اسم قارئة الفنجان الذي تم تداوله في الصحافة، فهو غير صحيح بالمرة.
وأوضح سامح عبدالعزيز أن تصوير المسلسل سيبدأ بعد أسبوعين، وإذ حدثت عراقيل فسيكون التصوير على أقصى تقدير بعد ثلاثة أسابيع.
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