تراند اليوم : شاهد| رسالة مؤثرة من ممثلة مصرية شهيرة لابنتها

توجهت الممثلة المصرية برسالة مؤثرة لابنتها "أميرة" بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت "الجداوي" صورة تجمعها بابنتها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها برسالة تهنئة، قائلة: "كل سنة وأنت سعيدة ومتهانيه وبصحة يا نور عيني يا أغلى شيء في حياتي كلها".

وأضافت في رسالتها لابنتها: "لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحك لي يارب دايمًا الضحكة متفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي يا أطيب وأجدع وأحن وأخف دم بنت في الدنيا".

وختمت تهنئتها لها قائلة: "بحبك يا أميره يا بنتي و صاحبتي ومستشارتي الأولي زي لما بقولك دايما حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك????❤????".

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و"الجداوي" كانت وهي متزوجة من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار في 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة.

وخاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان "اسألوا رجاء| مع الإعلامي عمرو أديب.