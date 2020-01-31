تراند اليوم : بعد الصورة "الحميمية".. فيديو| طبيب "أصالة" يرد على أنباء ارتباطهما

ربطت أبناء تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بين الفنانة السورية أصالة نصري، وطبيب التجميل فادي نصر، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.

وقال نصر في مقطع فيديو نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، إنه لا صحة الأنباء التي يتم تداولها حول ارتباطهما، مشيرًا إلى أن هذه الشائعة خرجت بعد انفصالها عن زوجها، لأن "البعض يحب أن يتصيد في الماء العكر".

وكانت "أصالة" أشادت بفادي في أكتوبر الماضي، قائلة عبر حسابها على موقع "تويتر": "هو الفنان الدكتور الصديق إلي مسؤول عن مظهري وهو اللطيف الذي اشتكي له مما يزعجني بمرات فيصالحني عليها بمنتهى النعومة وببساطة الدكتور فادي نصر".

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ورد عليها آنذاك قائلاً: "أهم ما يميز الفنانة أصالة أنها تمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، ومن معرفتي وصداقتي بأصالة، هي من الفئة القليلة التي تشع بمحبتها للناس، وتمد من حولها بالقوة والإيمان بالحياة، وأنها إنسانة مرهفة الحس وتحب الناس، وأنوثتها طاغية رغم شموخها وكبريائها".

لكن ظهورهما في صور حميمية رفقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار تكهنات حول ما إذا كانا يخططان للارتباط.

وظهرت "أصالة" تضع رأسها على كتف طبيبها، وفي صورة أخرى تمسك يده، وهو ما دعا البعض إلى القول بأنها ارتبطت به في حين لم تنتهي عدتها بعد، ما عرضها لانتقادات لاذعة.