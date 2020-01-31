مهرجان الإسكندرية يكرم مارك لطفي

يكرم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم الجمعة المخرج و المنتج السكندري مارك لطفي خلال حفل ختام دورته السادسة التى تقام على مسرح سيد درويش.
مارك لطفى أسس مع رفاقه عام 2005 شركة الإنتاج " ستوديوهات فيج ليف "، وأنتج أفلاماً عرضت و فازت في مسابقات رسمية بالمهرجانات المصريّة و العالميّة.
وتستكشف أعمال مارك الفنية عن الحدود بين السردالخيالي و الفيلم التسجيلي، وفن وسائل الميديا الجديدة، وتتساءل عن اليومي و العابر والافتراضي.
ككاتب، شارك في تأليف كتاب "الثورة في عَصر وسائل التواصل الاجتماعي" إلى جانب أوراق بحثية ومقالات منشورة.
و أسّس مارك، عبر ستديوهات فيج ليف، برنامج تعليمي سنوي للأفلام التسجيليّة (سينيدلتا) مع رفاقه، حيث يهدفإلى فتح إمكانيات جديدة للسينما المستقلة والحركة الفنيّة في الإسكندرية و مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باحتضان وتطوير المواهب والتبادل التقني للخبرات مع فنانين وهيئات دوليّة.
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو إحتفالية سينمائية تقام كل عام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.
كما يتيح المهرجان الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لإتاحة الفرصة لتطوير مهارتهم.
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