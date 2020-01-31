معجب يُغضب سلمان خان بسبب صورة سيلفي ورد فعل الأخير صادم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه النجم الهندي ​سلمان خان​ لحظة مغادرته لمطار غوا في الهند، إذ شوهد أحد المعجبين وهو يسير أمامه محاولاً إلتقاط صورة سيلفي معه.

ويبدو أن الأمر أغضب خان، ليقفز عاليًا ويخطف الهاتف من أيد المعجب الذي تبين أنه موظف في المطار، وذلك في أثناء خروجه من برفقة فريقه الأمني وحراسته، وعلامات الغضب واضحة على وجهه.

كما أوضح المقطع أيضًا أحد أفراد حراسته الخاصة، وهو يقوم بدفع المعجب، بينما كان يحاول السير نحو الممثل لاستعادة هاتفه، ويمشي باتجاه سيارة تنتظره.

وأثار هذا الفيديو غضباً واسعاً بين المتابعين في الهند، إذ طالب عدد من الاتحادات الطلابية في الهند (NSUI)، رئيس وزراء ولاية غوا برامود ساوانت، على حظر خان من دخول المدينة إذا لم يعتذر علانية، هذا إضافة إلى إنتقاد عدد من المسؤولين في الولاية لردة فعل خان مطالبينه بالإعتذار.