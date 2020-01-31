ميرنا وليد - بيروت - لازالت الفنانة السورية ​أصالة​ تتجاهل الأخبار التي إنتشرت خلال اليومين الماضيين وتتحدث عن إرتباطها بطبيبها التجميلي فادي نصر، والتي تمّ التداول بها بعد فترة قصيرة على إنفصالها عن زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​.

وفي المقابل، أعربت أصالة عن حبّها الشديد لطفليها التوأم من العريان، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما، وعلّقت بالقول:"ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم نهاركم سعيد".

وعادت ونشرت صورة لها برفقة إبنها علي وعلّقت بالقول:"علي العلّوش العالي الغالي صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسه وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس ، بيكون جايه عبالي أرقص من الفرح والشكر الّلي بيشكره بيضطرني قلّه والله هاد أقلّ واجب ياسعادة الرّوح".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتجاهل أخبار إرتباطها بطبيبها وتحمد ربّها على هذه النعمة-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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