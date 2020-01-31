ليلى علوي ببدلة الرقص.. “يا مهلبية يا”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 09:53 صباحاً - استعادت الفنانة المصرية ليلى علوي، ذكرياتها في فيلم “يا مهلبية يا” عبر نشرها بعض الصور عبر حسابها على انستغرام. وظهرت ليلى علوي في الصور ببدلة الرقص ضمن احداث الفيلم وعلقت كاتبة: “عتاب من فيلم يا مهلبية يا، سنة 1991 للمخرج شريف عرفة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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