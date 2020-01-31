نجم “ستار أكاديمي”.. عبدالله عبدالعزيز يطلب فرصة

متابعة بتجــــــــرد: أطلق الفنان السعودي ونجم الموسم التاسع من برنامج “ستار أكاديمي”، عبدالله عبدالعزيز أغنية جديدة بعنوان ( عطني فرصة ) من كلمات الشاعرة نون، ألحان تركي الشريف وتوزيع رمسن جورج.

وقد تم طرح الأغنية على قناة “صولو اف ام” عبر موقع “يوتيوب” وجميع المتاجر الإلكترونية، وحققت نسب مشاهدة عالية بعد أيام قليلة من إصدارها.

ويقول مطلع الأغنية: “عطني فرصة اشرح اللي صار ، لا تتهمني قبل تسمع موقفي ، إفهم إنه شي طبيعي لو أغار ، ما يغار إلا حبيب لك وفي”.

يذكر أن الفنان عبدالله عبدالعزيز حقق نجاحات متواصلة منذ ظهوره في برنامج “ستار أكاديمي” وطرح العديد من الأعمال الناجحة منها “حذروني”، “اقري كفي”، “متمسك فيك”، “حبك غير” وغيرها من الأعمال التي تعاون فيها مع نخبة من أهم شعراء وملحنين الوطن العربي.