شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يُدرس الفلسفة فى الجامعة بسبب"ليالينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان خالد الصاوي شخصية دكتور جامعى يُدرس الفلسفة خلال أحداث مسلسل "ليالينا"، والذى تدورأحداثه فى فترة الثمانينات، ويجسد دور شقيقه إياد نصار ويدعى "جلال ارسطو"، وتجمع الشقيقان العديد من التحديات التى يطرحها العمل، ومن المقرر انطلاق تصوير المشاهد الخارجية الأربعاء المقبل.

مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوى وصابرين، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.

وكان " الخليج 365" قد حصل على القائمة الكاملة للأبطال قبل انطلاق تصويره وهم: النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.

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يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ومن ناحية أخرى يشارك خالد الصاوى فى بطولة مسلسل " القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى بوليسى، بطولة النجوم طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، شيرين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.