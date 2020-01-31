شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا ورعب فى عيد الحب مع فيلم Fantasy Island والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن اخر تريلر لـ فيلم الكوميديا والرعب، والفانتازيا الجديد Fantasy Island، الذى سيصل دور العرض حول العالم في 14 فبراير المقبل، التريلر مدته دقيقة و 14 ثانية، واحتوى على الكثير من الأحداث التي تشوق منتظرى العمل من حول العالم، وستصل مدة عرض الفيلم ساعة و 50 دقيقة.

فيلم Fantasy Island من بطولة ماجي كيو، لوسي هيل، بورتيا دوبليداي، مايكل بينيا، مايكل روكر، كيم كوتس، شارلوت مكيني، ريان هانسن، باريسا فيتز هينلي، إيفان إيفاجورا، روبي جونز، أوستن ستويل، جيمي أو يانج، جوران د، نيك سلاتر.

ويدور فيلم Fantasy Island الجديد، حول السيد روارك الغامض، الذى يجعل الأحلام السرية لضيوفه المحظوظين تتحقق في منتجع استوائي فاخر، ولكنه بعيد المنال، وسيحتاج منهم القيام ببعض الأشياء لتحقيقه، ولكن عندما تتحول الأوهام إلى كوابيس، يتعين على الضيوف حل لغز الجزيرة من أجل الهروب، والحفاظ على حياتهم.

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فيلم Fantasy Island الجديد من إخراج جيف وادلو، الذى شارك في التأليف مع جيليان جاكوبس، وكريستوفر روش.

كما قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

واجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.

كما كشف التقرير الذى نشر على موقع " deadline"، أن شركة سونى بدأت العمل على الجزء الرابع من فيلم Bad Boys، الذى طرح منه الجزء الثالث في دورالعرض المختلفة في 17 يناير الجاري، وذلك بعد أن تصدرالفيلم الجديد شباك التذاكر العالمي، بإيرادات وصلت إلى 106 مليون دولار أمريكى، وتم اختيار كاتب السيناريو كريس بريمنر للعودة وكتابة الجزء الرابع، ويذكر أن بريمنر، هو من قام بـ كتابة الجزء الثالث الذى يعرض حاليا.