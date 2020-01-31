هند صبري توجه رسالة لجمهورها وتؤكد أن أفضل الأشياء يجب الشعور بها

وجهت الفنانة هند صبري، رسالة لجمهورها الذين يتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”.وكتبت صبري تعليقا على أحدث صورها: “أفضل وأجمل الأشياء في هذا العالم لا يمكن رؤيتها أو حتى سماعها، ولكن يجب الشعور بها من القلب”، وتلك الجملة هي مقولة شهيرة للأديبة “هيلين كيلر”.

وكانت هند صبري قد حلت مسبقًا ضيفة في برنامج “On Set”، مع الإعلامية شيرين حمدي عبر قناة “ON E”، وتحدثت هذا اللقاء عن العديد من محطات الحظ في حياتها، وعلى طريقة اختيارها للأعمال التي أدتها خلال مسيرتها الفنية.

وكان آخر الأعمال التي شاركت فيها هو فيلم “الفيل الأزرق 2” الذي حقق نجاحًا كبيرًا بين عدد كبير من الجماهير، وشاركها البطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، شيرين رضا، وغيرهم، وهو من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ومخرج منفذ مروان عبد المنعم.

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ودارت أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول دكتور الأمراض النفسبة “يحيى راشد” الذي يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، ويتورط يحيى في مشكلة كبيرة بسبب الجن ويحاول يحيى جاهدًا في مواجهة الأزمات وحماية عائلته من الإصابة بأي مكروه، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي وجذاب للجمهور وخاصًة للجمهور الشباب الذي يحب هذا النوع من الأفلام.

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