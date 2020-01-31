تأجيل عرض "المتفائل" لسامح حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان سامح حسين، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، بوستر مسرحيته "المتفائل"، أعلن به عن تأجيل المسرحية لمدة أسبوع بسبب الحماية المدنية. وكتب: "بعتذر لكل الجمهور العزيز عن التأجيل - الاضطراري - لمدة أسبوع فقط إن شاء الله، أشوفكم على خير يااااااااااارب.. بحبكم". مسرحية "المتفائل" عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، وهي من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ.

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