إيناس النجار في ذكرى والدها السادسة: "كل يوم نتوحشتك أكتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة إيناس النجار صورة لوالدها تحيى بها الذكرى السادسة لرحيله.

كتبت إيناس: "إنا لله وإنا اليه راجعون، اليوم الذكري السنوية السادسة على وفاة أحن وأطيب أنسان في الدنيا بابا الله يرحمه، الله يرحمك ويغفرلك يا بابا، ستة سنين كل يوم نتوحشتك أكتر من اليوم اللي قبله، ربي يرحمك، في الجنة إن شاء الله يا أطيب أنسان في الدنيا".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة إيناس النجار الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، من تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.