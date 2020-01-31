محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته ندى الكامل. علق الفيشاوي على الصورة: "لا شيئ أفضل من الحب". وينتظر الفيشاوي عرض أحدث أفلامه "أشباح أوروبا"، وهو من بطولة هيفاء وهبي، عباس أبوالحسن، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة رومانسية من الفيشاوي لزوجته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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