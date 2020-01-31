محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: شاركت المنتجة سارة الطباخ جمهورها، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها صحبة النجم عمرو سعد. علقت الطباخ قائلة: "لا أستطيع الانتظار للإعلان عما نعمل عليه، شريك النجاح إن شاء الله". يذكر أن المنتجة سارة الطباخ وقعت مؤخرًا عقدًا مع الفنان عمرو سعد على أن تتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سارة الطباخ لعمرو سعد: لا أستطيع الانتظار لأعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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