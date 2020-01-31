سعيد صالح يسجل دوره في الفارس والأميرة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المنتج والملحن هيثم الخميسي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، مقطع فيديو لكواليس تسجيل الفنان سعيد صالح لدوره في فيلم "الفارس والأميرة".

كتب الخميس: "كواليس العظيم الراحل سعيد صالح، في تسجيل دوره في فيلم #الفارس_والأميرة، في سينمات مصر من يوم الأربعاء ٢٩ يناير ٢٠٢٠".

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فيلم "الفارس والأميرة" أول فيلم رسوم متحركة عربي روائي طويل، وعُرض للمرة الأولى في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وشارك في تنفيذه أكثر من 220 فنانا وفنانة جرافيك، وتكلف إنتاجه 3 ملايين دولار، وهو من تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبو زهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.​