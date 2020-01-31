شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى أم.. خالد الذهبى يقبل أصالة.. وصولا تعلق: دمرنى بوس "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت المطربة السورية أصالة، على مشاركة جمهورها الصور ومقاطع الفيديو لها ولأبنائها عبر صفحاتها على منصات السوشيال ميديا المختلفة التى توثق من خلالها حبها وعلاقتها القوية بأبنائها، وهو الأمر الذى امتد لجمهورها ومعجبيها الذين يتداولون تلك اللقطات الرائعة التى تجمع أصالة بأبنائها، ولاسيما ابنها خالد الذهبى، التى هى دائمة التغزل فيه.

ونشرت صفحة على موقع إنستجرام، لمعجبى النجمة أصالة، مقطع فيديو يجمع صولا بابنها خالد الذهبى، الذى كان يقبلها تعبيرًا عن حبه لوالدته، ويقول: "ببوس القمر.. ببوس أحلى شىء بالدنيا.. أحلى روح وأحلى أم.. إنتى روح الروح وأحلى شئ بالعالم"، فيما علقت أصالة التى كانت تلتقط مقطع الفيديو المقتضب بنفسها بكاميرا الهاتف: "والله العظيم دمرنى بوس.. هيك عطول بيقول عن جد".

ويشار إلى أن خالد الذهبى، هو ممثل سورى شارك فى عدد من الأفلام، وكانت بدايته فى فيلم ليل الثعالب عام 2008، وشارك بعد مرور 7 سنوات فى فيلم ولاد رزق عام 2015، ثم الأصليين عام 2017، يليه فيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وفى سبتمبر الماضى، كانت قد شاركت الفنانة أصالة، جمهورها صورة لنجلها الشاب خالد الذهبى، عبر حسابها على "إنستجرام"، مشيده بالصفات التى يتمتع بها نجلها من مسئولية وتعاطف، وكتبت أصالة، "ما منعرف ولادنا قديش كبروا، إلا بالمواقف الكبيرة، ولودى ما فى أحن من قلبه يمكن فى العالم كله، ولا فى حلاوة كلامه، ولا فى من دفء مشاعره"، وأضافت: "بياخد باله من كل شىء، بيهتم بعيلته وبيراعيها، ما بيكفوا الولاد يكونوا كبار وصاروا رجال بالشكل، لازم يكونوا كبروا بالمسؤولية والعطاء والتعاطف، الله يحفظ لودى ويحفظكم ويحفظ ولاد الناس كلها ومعهم ولادى".



خالد الذهبى يقبل والدته أصالة

ويذكر أن أحد متابعى النجمة أصالة، كان قد وجه طلب لها بطريقة ساخرة أنه يريد مصروف منها، تعليقا على صورتها مع ابنها الصغير "على" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، التى قالت به إنه بدأ بطلب مصروف عند ذهابه للمدرسة.

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وقالت أصالة تعليقا على صورتها مع ابنها "على العلّوش العالى الغالى صار بياخد مصروف الصبح عالمدرسة.. وأحلى وألطف وأطيب ولد بالعالم بيطلب فلوس، بيكون جايه عبالى أرقص من الفرح .. والشكر الّلى بيشكره بيضطرنى قلّه والله هاد أقلّ واجب يا سعادة الرّوح"، فكان رد المتابع عليها "وانا بدى مصروف".



أصالة وابنها خالد الذهبى

وكانت نشرت أصالة صورة ابنيها من المخرج طارق العريان، وهما على وآدم، وعلقت على الصورة قائلة "ولادى نعمه كبيره بحمد ربّى عليها بكلّ لحظة .. الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم .. نهاركم سعيد".

وما زالت النجمة أصالة تعيش أجواء ما بعد الانفصال عن زوجها السابق، المخرج طارق العريان، ورغم الظهور المتكرر لأصالة، وإحيائها العديد من الحفلات الغنائية، إلا أن حالة الانفصال بين الثنائى تلقى بظلالها سواء فيما يقوم الزوجان السابقان بنشره عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعى، أو فى ظهورهما فى المناسبات الفنية.

فيما تعيش أصالة حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".



خالد الذهبى يتغزل فى والدته أصالة

وطرحت منذ أسبوعين، كليب "شامخ"، أحدث أعمالها الغنائية، عبر موقع "يوتيوب"، حيث حقق ما يقرب من 7 ونصف مليون مشاهدة فى أقل من 3 أسابيع، وكانت نشرت عبر حسابها على انستجرام فيديو لكواليس الكليب، وعلقت عليه قائلة "من كواليس تصوير فيديو شامخ".