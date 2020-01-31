شكرا لقرائتكم خبر عن "أسوان لأفلام المرأة" يكشف عن أعضاء لجنة "جائزة النقاد" والان مع التفاصيل

أسوان لأفلام المرأة يكشف عن أعضاء لجنة جائزة النقاد

الجمعة 31 يناير 2020

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد السينما المصريين بدورتها الـ4، والتي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 فبراير/شباط.



وتضم اللجنة في عضويتها الناقد أسامة عبدالفتاح، والناقدة والكاتبة أمل الجمل، والناقدة بسنت حسن.

وشارك الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح في تأسیس مجلة "الفن السابع" السینمائیة المتخصصة، وهو صحفي وناقد سینمائي ومبرمج أفلام مصري، ومدیر تحریر صحیفة "الأهرام المسائي"، وعمل مدیراً لمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان القاهرة السینمائي الدولي.

كما شارك "عبدالفتاح" كعضو في لجنة اختیار الأفلام بمهرجان الإسماعیلیة الدولي للأفلام التسجیلیة والقصیرة، كما عمل مدیراً فنياً لمهرجان شرم الشیخ السینمائي عام 2018.

كذلك شارك "عبدالفتاح" في عضویة لجان تحكیم النقاد بمهرجانات مونتریال، وتورنتو، وقرطاج، وتطوان، والإسماعیلیة، وشرم الشیخ، كما شارك كعضو لجنة تحكیم الأفلام الوثائقیة بمهرجان وهران الدولي للفیلم العربي عام 2018.

أما أمل الجمل، فهي كاتبة سیناریو للأفلام التسجیلیة بالقنوات التلفزیونیة، وناقدة بعدد من الصحف المصریة والعربیة، من بینها صحیفة "الحیاة اللندنیة".

وتخرجت "الجمل" في كلیة الإعلام بجامعة القاهرة عام 1996، وحصلت على درجة الماجستیر عام 2007، والدكتوراه في فلسفة الفنون عام 2013.

وشاركت أمل الجمل في العدید من الندوات وورش العمل حول السینما، من بینها ورشتا عمل في جامعة بون عامي 2013 و2014.

كما شاركت في عدد من لجان التحكیم؛ من بینها لجنة "الفیلم الأوروبي الجدید" بمهرجان كارلوفي فاري عامي 2018، ولجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد بمهرجان القاهرة السینمائي 2010، ومهرجان السینما العربیة بمالمو السوید 2012.

Advertisements

وتعمل الناقدة السينمائية بسنت حسن سلامة مذیعة في التلفزیون المصری، وهي من مواليد دولة الكویت، وأنهت دراستها العلیا في مصر، حیث تخرجت في كلیة الإعلام بجامعة القاهرة.

وتعمل بسنت في التلفزیون المصري، وتكتب بجریدة الدستور، ولها العدید من المقالات عن السینما في العدید من الصحف والمواقع الإلكترونیة في مصر والشرق الأوسط.

وشاركت بسنت كعضو لجنة تحكیم في بعض المهرجانات في مصر والمغرب وهولندا، وكذلك كانت عضوا بلجنة تحكیم الاتحاد الدولي للنقاد في مهرجان لیستباد السینمائي الدولي في مینسك، بروسیا البیضاء.

ووقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الـ4 من المهرجان، يوم 10 فبراير/شباط المقبل، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

وتدور أحداث الفيلم عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية.

ويتعرض الفيلم لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري، فنشاهد من خلال "هالة" الشخصية الرئيسية، كيفية التعامل مع المرض النفسي، خاصة إذا ما كانت ضحيته أم.

كما يقدم العمل عدة شخصيات تمثل نماذج مختلفة، مثل الفتاة التي تبحث عن الحب والزواج حتى ولو سراً، والمراهقة التي تعاني من أسرتها التي لا تفهم طبيعة سنها.

ويقوم بدور البطولة في الفيلم الممثلة بسمة، ويشاركها محمد سرحان وبسنت شوقي، والفيلم من تأليف وإخراج هشام صقر، وشارك في إنتاجه مع محمد حفظي.

وكان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية لمهرجان تورونتو، بينما سيكون العرض الأول له في مصر من خلال مهرجان أسوان.

وأعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة خلال الأيام الماضية عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل، والتي يرأسها مخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج، وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو، والفنانة التونسية سهير بن عمارة، والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لا كروز، والممثلة المصرية منة شلبي.