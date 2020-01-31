شكرا لقرائتكم خبر عن إثارة أكثر فى تريلر مسلسل آل باتشينو الجديد Hunters.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة أمازون تريلر جديد لـ مسلسل آل باتشينو Hunters، ومن المقرر بدء عرض حلقات المسلسل الجديد في 21 فبراير من العام الجارى 2020، الذى سيتكون من 10 حلقات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale"، ويتبع السلسلة الجديدة مجموعة متنوعة من الصيادين النازيين الذين يعيشون في مدينة نيويورك عام 1977.

مسلسل Hunters من بطولة آل باتشينو ولوجان ليرمان، وجريكا هينتون، وجوش رادنور، وكيت مولفاني، تيفاني بون، جريج أوستن، لويس أوزاوا تشانجشين، كارول كين، ساول روبينيك، ديلان بيكر ولينا أولين، وفى المسلسل يكتشف الصيادون أن المئات من كبار المسؤولين النازيين يعيشون بينهم ويتآمرون لإنشاء رايخ رابع في الولايات المتحدة.

كما كان وقع اختيار العاملين على مسلسل "Wheel of Time" الجديد، على أربع ممثلين جدد، أضافوهم إلى طاقم العمل، المسلسل الجديد الذى سيطرح على شبكة أمازون.

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حيث تم اختيار الممثل ألفارو مورتي في دور لوجين، مع تعيين الممثل حامد أنماشون للعب لويال، بالإضافة إلى ذلك، سيلعب الممثل ألكساندر ويلوم دور توم ميريلين، وقد تم اختيارالممثل يوهان مايرز في دور بادان فاين.

استنادًا إلى روايات روبرت جوردان الأكثر مبيعًا، سيدور مسلسل "The Wheel of Time" في عالم خيالي عال حيث يوجد السحر، ولكن لا يُسمح إلا لبعض النساء بالوصول إليه.=

كما قررت شبكة قنوات أمازون تجديد مسلسل الدراما Modern Love لموسم ثاني جديد يطرح خلال منتصف عام 2020 عبر الشبكة في 10 حلقات، ويأتي قرارالتجديد لموسم ثاني بعد مرورأسبوع من طرح أولى حلقات الموسم الأول عبرالشبكة وتحقيقه نجاح كبير عبر الشبكة.

ويسرد مسلسل Modern Love قصص الحب المختلفة من المعقدة والجميلة بين اثنين من العشاق، وسرعان ما يواجهون المشاكل الطبيعية، ومع كل حلقة جديدة تدور قصة مختلفة بين الثنائي والتي تستند في بعض الأحيان إلى المشاكل الشائعة بين العشاق.