تراند اليوم : اعلان المكرمين في ختام مهرجان الفيلم القصير باسكندرية

الإسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

مارك لطفي صانع أفلام ومنتج وكاتب من إسكندرية. أسس مع رفاقه عام 2005 شركة الإنتاج ” ستوديوهات فيج ليف “، وأنتج أفلاماً عرضت و فازت في مسابقات رسمية بالمهرجانات المصريّة و العالميّة.

و تستكشف أعمال مارك الفنية عن الحدود بين السرد الخيالي و الفيلم التسجيلي، وفن وسائل الميديا الجديدة، وتتساءل عن اليومي و العابر والافتراضي.

ككاتب، شارك في تأليف كتاب “الثورة في عَصر وسائل التواصل الاجتماعي” إلى جانب أوراق بحثية ومقالات منشورة.

و أسّس مارك، عبر ستديوهات فيج ليف، برنامج تعليمي سنوي للأفلام التسجيليّة (سينيدلتا) مع رفاقه، حيث يهدف إلى فتح إمكانيات جديدة للسينما المستقلة والحركة الفنيّة في الإسكندرية و مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك باحتضان وتطوير المواهب والتبادل التقني للخبرات مع فنانين وهيئات دوليّة