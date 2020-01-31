فيلم 1917 يواصل تحقيق الإيرادات العالية استعدادا للأوسكار

الجمعة 31 يناير 2020

استطاع فيلم الحرب 1917، أن يزيد من إيراداته بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 205 مليوناً و 492 ألف دولار أمريكى، منذ طرحه فى دور العرض المختلفة حول العالم، بداية من يوم 10 يناير الجارى، وكان قد حقق الفيلم 37 مليون دولار أمريكى في افتتاحية الفيلم، وانقسمت الإيرادات بين 107 ملايين و 92 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 98 مليون و 400 الف في دور العرض حول العالم.



يذكر أن فيلم الدراما والحرب 1917، تراوحت تكلفة ميزانيته بين 90 إلى 100 مليون دولار أمريكى، والذى يقترب من تحقيقها، بالإضافة إلى ذلك كان قد فاز الفيلم 1917 بـ جائزة الـ Golden Globes "جولدن جلوب" كـ أفضل فيلم، كما ظهر اسمه في قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار 2020، لـ 11 فئة من الجائزة، منهم افضل صورة، وأفضل مخرج، وأفضل مؤثرات بصرية.

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فيلم (1917) من بطولة بنديكت كومبرباتش، أندرو سكوت، ريتشارد مادن، دين تشارلز تشابمان، جورج ماكاي، مارك سترونج، كولين فيرث، جون هولينجورث، دانيال ميس، كريس والي، ادريان سكاربورو، نبهان رضوان، جيران هويل، جاستن إدواردز، روبرت مايسر، ويخرجه سام مينديز.

فيلم (1917) تدور قصته حول جنديين بريطانيين يذهبان في مهمة مستحيلة، حيث يتعين عليهما دخول أرض العدو أثناء الحرب العالمية الأولى، من إجل إيصال رسالة لمنع قواتهم المحاصرة بالداخل من السير تجاه فخ مميت.

كما أعلنت شركة Neal Street للإنتاج، عن تعاونها الثالث مع المؤلفة الأسكتلندية كريستى ويلسون، فى مسلسل جديد سيطرح تحت اسم Prophets، وكانت قد تعاونت الشركة مع المؤلفة فى فيلمى Penny Dreadful و1917، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، وحقق فيلم 1917، إيرادات عالية منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة حول العالم، بالإضافة إلى ظهور اسمه في ترشيحات جوائز الأوسكار.