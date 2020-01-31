شكرا لقرائتكم خبر عن "بعد الهابى بيرث ماشفتش يوم هابى".. قصيدة جديدة لصلاح عبدالله بعد إصابته بنزله برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بأبيات شعرية، أكد الفنان صلاح عبد الله، إصابته بنزلة برد، بعد احتفاله بعيد ميلاده، الذى احتفل به يوم 25 يناير الماضى وسط مجموعة من الفنانين، وذلك من خلال قصيدة رائعة، شاركها عبر حسابه على انستجرام، وسط دعاء جمهوره بتمام الشفاء.

الفنان صلاح عبد الله، كتب قائلاً :"يوم الهابي بيرث هجرت مكتبى..ونسيت إني ستيني وعشت في دور صبي..فبعد الهابي بيرث ماشفتش يوم هابي.. برد عجيب غريب شديد فريد غبي.. استعمر جسمي كله،أسبوع كامل في ذُلُه.. خلاني أصرخ وأقوله حرمت والنبي .. ليكوا وحشة واللهى".



بوست الفنان صلاح عبد الله

وكان اجتمع نقيب الممثلين أشرف زكى والفنان الكبير حسن حسنى والفنان محمود البزاوى والنجم محمد إمام والفنانة روجينا والفنان أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والشيف علاء الشربينى و كريم محمود عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبد الله، وشاركت روجينا جمهورها بالفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا، كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته فى حياتى".

يشار إلى أن الفنان الكبير صلاح عبد الله انضم إلى فريق عمل مسلسل "الاختيار"، الذى يلعب بطولته النجم أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يعد عبد لله ثالث ضيوف الشرف الذين انضموا للمسلسل بعد إياد نصار وآسر ياسين، وصور عبد الله عدة مشاهد أمام كرارة، إذ يجسد شخصية محورية مع بطل العمل خلال أحداث المسلسل، الذى يكتبه باهر دويدار، ويخرجه بيتر ميمى.

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وفى سياق آخر، يصور صلاح عبد الله حاليا فيلم "الخطة العامية" مع النجوم غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتة، وبيومى فؤاد، وآخرين، إخراج معتز التونى، ومن المقرر أن ينتهى عبد الله من التصوير خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".