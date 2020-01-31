شاهد.. سمية الخشاب على الفرس في “عربية انا”

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 02:57 صباحاً - أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مؤخرًا، عن استعدادها لطرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “عربية أنا”، قريبًا.

فقد نشرت سمية الخشاب،عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، برومو الأغنية، الذي ظهرت فيه وهي تمتطي الخيل، وتركض به وسط الصحراء.

يذكر أن أغنية “عربية أنا” من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري والكليب من اخراج رندلى قديح.