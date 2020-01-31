وفاة اعلامية مصرية في ظروف غامضة!

كتب امير فتحي في الجمعة 31 يناير 2020 02:57 صباحاً - عثرت أجهزة الأمن المصرية على إعلامية مشنوقة في شقتها بالقاهرة في ظروف غامضة.

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الأمن أن زوج الإعلامية رحاب بدر وتعمل منسقة إعلامية لمهرجان الأقصر للسينما ظل يتصل بها هاتفيا من مقر عمله دون جدوى، فأبلغ والدتها كي تذهب لشقته بمنطقة المعادي جنوب القاهرة وتستطلع الأمر وتطمئنه على زوجته.

وأوضحت التحقيقات أن الأم ذهبت لشقة ابنتها وطرقت الباب كثيرا دون رد مما اضطرها وبمساعدة الجيران لكسر الباب واقتحام الشقة لتكتشف وجود ابنتها جثة هامدة ومشنوقة على سريرها.

وتبين من المعاينة أن جميع منافذ الشقة ومحتوياتها سليمة، وعلى الفور بدأت أجهزة الأمن باستدعاء الزوج وأقارب ومعارف الإعلامية للاستماع لأقوالهم وكشف ملابسات الحادث الغامض.