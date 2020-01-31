شكرا لقرائتكم خبر عن كله رايح.. إفيه محمد جمعة يتحول لكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوقع الفنان محمد جمعة كتابه الذى يحمل عنوان أشهر إفيهاته "كله رايح" وذلك غدا السبت 1 فبراير، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، قاعة البرنامج المهنى بلازا 1 الساعة 11 صباحًا.

وبدأ الفنان محمد جمعة تصوير مشاهده الخاصة بمسلسل "فرصة تانية " بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويجسد جمعة شخصية مدير شركة إعلانات خلال أحداث المسلسل، الذى يكتب المعالجة الدرامية له محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وأوشك جمعة على الانتهاء من تصوير مسلسل "بيضة دهب" مع إسلام إبراهيم ، وهو مسلسل يعرض على المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، مسلسل "بيضة دهب" يعتمد على البطولة الشبابية لكلا من إسلام إبرهيم، محمد جمعة، هنادى مهنى، صلاح عبد لله، نانسي صلاح، سامي مغاورى، أحمد البسة وعدد آخر من الفنانين، والعمل فكرة إسلام إبراهيم وإشراف علي الكتابة أمين جمال، وتأليف محمد أبوالسعد، وليد أبو المجد وإبراهيم ربيع.

Advertisements

كما أعرب الفنان محمد جمعة عن سعادته بالمشاركة في مسرحية علاء الدين أمام أحمد عز، وباقي أسرة مسرحية ككل، قائلًا: "سعيد جدا بهذه التجربة، واتمنى المسرحية تنال إعجاب الجمهور السعودى، وأوضح أن العرض مختلف وسيكون مفاجأة لكل مشاهديه.

وأضاف جمعة لـ"الخليج 365" أن أخر العروض المسرحية التى قدمها كمخرج أو كممثل، كانت مسرحية "غيبوبة" مع الفنان أحمد بدير، و" المحروسة والمحروس" مع النجم الراحل أحمد راتب.