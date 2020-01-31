شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جينيفر لوبيز تهدى شاكيرا هدية قبل إحيائهما حفل Super Bowl.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى كل من النجمتين جينيفر لوبيز وشاكيرا حفل كرة القدم الأمريكية سوبر بول Super Bowlفى المباراة النهائية المقرر فى 2 فبراير المقبل، ليكون الحفل الأول الذى يجمعهما سويا بين شوطى المباراة.







شاكيرا

نشرت المطربة الكولومبية شاكيرا، صورة سيلفى مع المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، حيث اهدتها حقيبة يد مدون عليها تاريخ ميلادها، والمقرر فى 2 فبراير الجارى والذى يوافق موعد حفلهما الفنى.

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قبل أيام من إقامة Super Bowl الذي ينتظره الملايين من شتي انحاء العالم اطلقت النجمة العالمية شاكيرا البالغة من العمر ( 42 عام ) أغنيتها السينجل الجديدة " Me Gusta "، والأغنية هي باللغة الإسبانية و التي تعاونت فيها مع مغني الراب الشهير Anuel AA .

يشار أنه على الرغم من حالة الجدل التى صاحب الحفل فور إعلان النجمتين احياءها الحفل الفنى حيث التكنهات برفض لوبيز مشاركتها الحفل، و لتنهي لوبيز ذات الـ ( 50 عاما ) الجدل لتعرب عن أملها في أن تكون مشاركة مذهلة تظهر مدى أهمية وقيمة الثقافة لاتينية.

يذكر أن " Super Bowl " هي المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية و ستقام في 2 فبراير المقبل و تقام في Hard Rock Stadium بميامي جاردنز بفلوريدا .

من جانب أخر، تعرضت شاكيرا خلال الفترة الماضية لأوقات صعبة بحياتها عاشت خلالها مرحلة قلق مرعبة و ذلك بعد أن أصيبت أحبالها الصوتية منذ عامين و هو ما أدى إلى خسارتها لصوتها بشكل مؤقت ، و في ذلك الحين شعرت شاكيرا بالتوتر الشديد حول إذا كانت ستستطيع أن تغني من جديد أم لا ، واستطاعت شاكيرا أن تستعيد صوتها بدون إجراء أي عمليات ، و اكتفت بنصائح الأطباء، ولذلك استطاعت أن تقدم جولتها الغنائية في 2018 التي تعتبرها واحدة من أنجح جولاتها الغنائية و التي حصدت سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء .