Eminem وDr. Dre يشاركان 50 Cent الاحتفال بإضافة نجمته فى ممشى المشاهير.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم كشف النقاب عن إضافة نجمة جديدة لممر المشاهير فى هوليوود بعد إسدال الستار عن نجمة مغنى الراب كورتيس جيمس جاكسون المعروف باسم فيفى سنت "50 Cent"، حيث أقيم حفل افتتاح نجمة "50 Cent"، أمس الخميس، ليعتبر بذلك النجم رقم 2668، الذى توضع له نجمة فى الممر منذ اكتمال ممشى المشاهير فى عام 1961 مع أول 1558 نجوم، وقد شاركه هذا الاحتفال Eminem وDr. Dre.

وولد "كورتيس جيمس جاكسون" فى حى كوينز بمدينة نيويورك، فى 6 يوليو 1975، واشتهر "جاكسون" بألبومه لأول مرة عام 2003"Get Rich or Die Tryin" ، الذى ظهر لأول مرة فى المرتبة الأولى على مخطط Billboard 200 وكان الألبوم الأكثر مبيعًا لعام 2003، حيث باع 12 مليون نسخة حول العالم، وذلك وفقًا لتقرير نشره nbclosangeles، عن الحفل.



كما حقق"Get Rich or Die Tryin" لجاكسون ثلاثة ترشيحات جرامى لأفضل ألبوم راب، وأفضل أداء منفرد للراب لـ"In Da Club"، وهو ما جعله أيضًا أفضل ترشيح لأغانى الراب.

حصل "50 Cent" على ترشيحين آخرين لجرامى فى عام 2003 - لأفضل فنان جديد، وخسر أمام فرقة الروك ايفانسينس، ولأفضل أداء لموسيقى الراب من قبل ثنائى أو مجموعة لدوره المميز فى Lil' Kim's ""Magic Stick.

وتلقى "50 Cent"، 6 ترشيحات لجرامى فى عام 2005 - أفضل أداء لموسيقى الراب من قبل ثنائى أو مجموعة وأفضل أغنية راب لـ"Hate It Or Love It" ، وأفضل أداء راب من قبل ثنائى أو مجموعة لـ"Encore"، وأفضل أغنية راب لـ"Candy Shop"، وأفضل ألبوم راب لـ"The Massacre"، وأفضل أداء منفرد لموسيقى الراب لـ"Disco Inferno".



وبعد حصوله على ترشيحين آخرين لجرامى فى عام 2007 - كأفضل أداء منفرد لموسيقى الراب لـ "I Get Money" ، وأفضل أغنية راب"Ayo Technology" - ، فاز جاكسون بجائزة Grammy الوحيدة فى حفل 2010 لأفضل أداء لموسيقى الراب من قبل ثنائى أو مجموعة عن "Crack A Bottle".

جاكسون "50 Cent"، هو أيضا منتج للموسيقى والسينما والتلفزيون، وهو الرئيس التنفيذى لشركةG-Unit Records ، التى أسسها فى عام 2003، كما أسس G-Unit Film & Television Inc. فى عام 2005، سوهو من بين المنتجين التنفيذيين لفيلم "For Life" ، وهو فيلم درامى قانونى متسلسل عائلى على شبكة ABC، كما يحمل رصيد "50 Cent"، الفنى، أيضًا، أفلام "Den of Thieves" و "Southpaw" و "Spy".