شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. القائمة الكاملة لأبطال "أسود فاتح" لهيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد صناع مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى مع عدد من النجوم والمقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وشملت قائمة نجوم المسلسل بجانب بطلته هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة لاشين.

وسافر أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى إلى العاصمة اللبنانية بيروت لتصوير العمل وانتهى المخرج كريم العدل من معاينة أماكن التصوير.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم ، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.