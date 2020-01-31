شكرا لقرائتكم خبر عن يوم واحد يفصل حسن الرداد عن وداع "حلم حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، أن أسرة فيلم "حلم حياتى" يتبقى لها يوم واحد فقط وينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل فريق العمل التصوير فى العين السخنة، وبعدها يتبقى يوم واحد تصوير فى القاهرة.

ويدخل الفيلم بعدها مراحل المونتاج والمكساج استعدادا لطرحه خلال شهر فبراير المقبل حتى يلحق بموسم منتصف العام، وذلك بعدما صوروا العديد من المشاهد الأولى فى باريس وبعدها فى أكتوبر وأيضاً فى أحد الاستديوهات والشوارع.

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فيلم "حلم حياتى" تدور قصته فى إطار رومانسى كوميدى، ويلعب دور البطولة الفنان حسن الرداد، بينما يشاركه فى دور البطولة النسائية الثنائى عائشة بن أحمد وأمينة خليل وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.

وخاض حسن الرداد الشهر الماضى تجربة الوقوف على خشبة المسرح من خلال مسرحية "لوكاندة الأوباش" الذى تم عرضها فى موسم الرياض يوم 4 ديسمبر الماضى وشارك فى بطولتها ماجد المصرى، ومايا دياب، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح، وهى من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.