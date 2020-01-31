شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تؤجل عرض "المتفائل" على مسرح بيرم التونسى لمدة أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأجل العرض المسرحى "المتفائل" بطولة النجم سامح حسين، لمدة أسبوع، بعد أن كان مقررا له اليوم الجمعة، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، وذلك بعد قرار من الحماية المدنية المسئولة عن أمن وسلامة المسارح .

ويستقبل مسرح بيرم التونسى عرض مسرحية "المتفائل" لمدة شهر والذى يشارك فى بطولتها الفنان سامح حسين وحنان عادل التى حلت محل الفنانة سهر الصايغ نظرا لانشغالها بتصوير عدة أعمال فنية فى الفترة الأخيرة .

Advertisements

جدير بالذكر أن عرض "المتفائل" حقق نجاحا جماهيرا مبهرا منذ افتتاحه فى يوليو الماضي، وطوال 75 ليلة عرض متواصلة على خشبة المسرح القومى بالعتبة رافعا لافتة كامل العدد ، و يأتى قرار عرضه بالإسكندرية لوصول العرض لجمهور مختلف، و تطبيقا لمبدأ العدالة الثقافية، حيث من المقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية ، قنا، أسوان ، قبل عودته مرة أخرى بالقاهرة .

يذكر أن عرض "المتفائل" تدور أحداثه حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل، العرض من بطولة سامح حسين، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.