شكرا لقرائتكم خبر عن سلوى خطاب: أصبحنا فى عصر الإنترنت وعرض المسلسلات على المنصات إيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سلوى خطاب لـ"الخليج 365" أنها غير قلقة من عرض مسلسلها الجديد "مملكة ابليس" على إحدى المنصات الالكترونية على الانترنت بدءا من شهر فبراير المقبل، موضحة أن أصبحنا في عصر الانترنت وهى المستقبل بالنسبة لكل شيء ومنها صناعة الدراما، مشددة على أن العمل الجيد يفرض نفسه فى أى مكان يعرض فيه سواء فى التليفزيون أو المنصات الرقمية.



مملكة ابليس

وأشارت سلوى خطاب إلى أنها لن تشارك فى مسلسلات جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل رغم تلقيها أكثر من عرض، موضحة أنها لم تلق الدور المناسب لها خاصة، مفضلة الجلوس فى كرسى المشاهد هذا العام وتتابع ما يتم عرضه اضافة إلى متابعتها حلقات "مملكة ابليس" الذى تراه عملاً مهماً وبذلت فيه مجهود كبير على مدار أشهر التصوير.



سلوى خطاب

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"مملكة ابليس" بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ومحمود الليثي وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، والعمل دراما شعبية تعتمد على الفانتازيا ويتناول أحداثا خيالية ليس لها علاقة بالواقع ولكن داخل حارة خلال أحداث 25 يناير، ويقدم المسلسل حياة سكان هذه الحارة التي تعرف باسم حارة "حدوقة"، ولكن عرفت قديما باسم حارة "إبليس".



الفنانة سلوى خطاب

ويعرض للفنانة سلوى خطاب حالياً فيلم "دماغ شيطان" الذى انطلق فى السينمات" الأسبوع الماضى، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف وباسم سمرة وعمرو عابد ووليد فواز ونادية خيرى وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.