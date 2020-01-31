عم ضياء يشارك في معرض الكتاب بـ "كله رايح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن الفنان محمد جمعة، الشهير بشخصية "عم ضياء في مسلسل الوصية"، عن مشاركته في الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بكتابه الأول "كله رايح"

ونشر جمعة غلاف الكتاب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وعلق عليها: "دي أول مفاجآت 2020، بشكر كل شركاء النجاح".

كما أعلنت دار النشر الخاصة بالكتاب عن موعد حفل التوقيع والذي سيكون يوم السبت القادم 1 فبراير، بالمعرض الدولي للكتاب، قاعة البرنامج المهني بلازا 1 الساعة 11 صباحًا.

شخصية عم ضياء هي شخصية سوداوية ظهرت في مسلسل الوصية في رمضان 2018، واشتهر بجملة "كله رايح" ، وحققت الشخصية نجاحا كبيرا.