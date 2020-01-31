40 صورة ترصد عزاء والدة الفنان محمود حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - علاء أحمد:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنان محمود حافظ في والدته الحاجة هدى كشك، في قاعة مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

ووصل لسرادق العزاء الفنان ياسر جلال والفنان محمد جمعة وخالد جلال والفنان أحمد فلوكس ومحمد علي رزق، ومراد فكري، وغيرهم.

وأعلن الفنان الشاب محمود حافظ، خبر وفاة والدته عبر حسابه الخاص على فيسبوك، بعد تعرضها لأزمة صحية.، وكتب : "إنا لله وانا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمي".

ويصور حافظ حاليًا دوره في مسلسل " الفتوة" بطولة الفنان ياسر جلال ومي عمر إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.