سيلفي رانيا محمود ياسين وأحمد السعدني في لوك جديد.. 10 لقطات للنجوم في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رانيا محمود ياسين

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة صديقتها.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل سيارتها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها استعادت بها ذكريات فترة حملها.

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وعلقت: "ابتسم فالله يحبك".

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بلوك جديد، إذ قام بحلاقة ذقنه.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالمطرب الشعبية بوسي، والفنان عصام كاريكا.