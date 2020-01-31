بني مسجدًا و"العنب" أيقونة أعماله وحكاية صورته مع والد محمد صلاح.. حكايات سعد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

يحتفل اليوم الفنان سعد الصغير بعيد ميلاده الـ 49، ويُعد واحدًا من أهم المطربين الشعبيين، قدم العديد من الأعمال التي استطاع بها أن يحجز لنفسه مكانًا بين قلوب الجماهير.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الصغير..،

- من مواليد 30 يناير عام 1970 في منطقة شبرا.

- بدأ مشواره الفني منذ 15 عامًا، وحقق شهرة واسعة من خلال أغنية هتجوز. وأغنية العنب، التي نالت نقدًا واسعًا، لكنه دافع عنها بوصفها أيقونة أعماله.

- قدم العديد من الأغاني الشعبية الناجحة، وشارك في العديد من الأعمال الفنية منها شارع الهرم، عليا الطرب بالتلاتة، البيه الرومانسي، قصة الحي الشعبي، لخمة راس، عفاريت محرز، دلع بنات، مبروك جالك قلق.

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- قدم العديد من البرامج التليفزيونية أبرزها من غير زعل، سعد وسعد، وآخرها برنامج "النهارده فرحي يا جدعان".

- واجه العديد من الانتقادات خلال مسيرته الفنية بسبب رقصه، وهاجمه الإعلامي تامر أمين، قائلاً: "سعد بيرقص زي الستات".

- في 2012؛ أعلن سعد الصغير ترشحه لرئاسة جمهورية مصر العربية قبل غلق باب الترشح بعدة أيام وذهب إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة لكي يسحب الأوراق، وقال إن ترشحه للانتخابات، ليثبت أن أي شخص غير مؤهل ممكن أن يشارك في الانتخابات.

- في 2019، شارك جمهوره صورة له ظهر فيها وهو يقبل رأس والد اللاعب محمد صلاح، وعلق عليها قائلًا: "أحب أشكرك على إنك بجد جبتلنا حد زي محمد صلاح نتشرف بيه في أي بلد أوروبية أو عربية، أهم من أي شيء التجارة مع الله، ويمكن أنا عارف إنتو بتعملوا إيه، بجد ربنا يكرمكوا جميعًا ويكرم محمد يارب في الفترة القادمة، وتحياتي ليكم جميعا".

- مطلع الشهر الجاري، تعرض الفنان سعد الصغير لأزمة، بعدما شن حي الدقي حملة على الكافيه الخاص به يوم الافتتاح، خاصة بعدما تسبب في إزعاج المواطنين وقاطني الشارع، ولكن نفى سعد إغلاق الكافيه، وأكد أن تراخيصه سليمة ولكن سيدفع غرامة بسبب "الدي جي".

- بني مسجد في منطقة شبرا، ويرى أن هذا أفضل أعماله.