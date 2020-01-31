رجاء الجداوي لابنتها أميرة: حبك بيوجع قلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع ابنتها أميرة.

وكتبت رجاء: "كل سنة وأنتِ سعيدة ومتهنية وبصحة يا نور عيني، يا أغلى شىء في حياتي كلها، لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحكلي، يارب دايما الضحكة ما تفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي، يا أطيب وأجدع وأحن وأخف دم بنت في الدنيا، بحبك يا أميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولى زي ما بقولك دايما، حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".

وأميرة هي ابنة الفنانة رجاء الجداوي الكابتن حسن مختار، الذي وافته المنية في مارس 2016.