محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها مع ابنتها أميرة.
وكتبت رجاء: "كل سنة وأنتِ سعيدة ومتهنية وبصحة يا نور عيني، يا أغلى شىء في حياتي كلها، لما بشوفك بتضحكي الدنيا كلها بتضحكلي، يارب دايما الضحكة ما تفارق قلبك ولا وشك يا حبيبتي، يا أطيب وأجدع وأحن وأخف دم بنت في الدنيا، بحبك يا أميره يا بنتي وصاحبتي ومستشارتي الأولى زي ما بقولك دايما، حبك بيوجع قلبي من كتر ما بحبك".
وأميرة هي ابنة الفنانة رجاء الجداوي الكابتن حسن مختار، الذي وافته المنية في مارس 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي لابنتها أميرة: حبك بيوجع قلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.