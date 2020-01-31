تعرض المغني المغربي سعد لمجرد لحادث بسيط أثناء تصويره لأحدث كليباته مع فريق “فناير”.

وعرض برنامج “ET بالعربي” فيديو لسقوط لمجرد وفناير أثناء التصوير وهم يغنون ويرقصون. يذكر أن كليب لمجرد وفناير تم تصويره منذ أيام في مراكش.

من ناحية أخرى، شدد القضاء الفرنسي التهم على سهد لمجرد بقبول دعوى الاغتصاب والعنف الموجهة ضده، وتم تحويلها من محكمة الجنح إلى المحكمة الكبرى الخاصة بالجرائم، وفي انتظار الحكم النهائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لحظة سقوط سعد لمجرد أثناء تصوير أحدث كليباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.