شاهد: مشهورة التواصل “فوز العتيبي” ترتدي فستان قصير وتثير الجدل !

أثارت مشهور التواصل فوز العتيبي الجدل مجددا بعد أن نشرت صورة جريئة بطريقة غير مألوفة مع زوجها في أحد الأماكن السياحية، ومقطع فيديو قصير ظهرت من خلاله بنفس الإطلالة.

وعلقت العتيبي وهي متزوجة من شخص عن طريق التعارف عبر مواقع التواصل بعد علاقات بينهما تطورت إلى حب حتى تكللت بالزواج قائلة: ”‏حبيت اشاركم هالصوره عشانكم فقدتوني وطلبتوا ارجع أشاركم صوري لكن اذا بترجعون تنتقدوني أظن من حقي اخفف او امتنع عن مشاركتكم“. وظهرت العتيبي بفستان قصير ويكشف معظم جسدها، فيما كانت تحتضن زوجها وتقبله، وعلقت على مقطع الفيديو : “‏احب الفساتين اللي كذا تليق لي بس المشكله ما ألقى مثلها كثير”.