شاهد: نهى نبيل تعترف بصحة المقطع المسرب لها وهي تسب ابنها بألفاظ خارجة

نشرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، مقطع فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “سناب شات” ترد فيه على الهجوم الكبير عليها بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي توبخ نجلها بألفاظ “خادشة للحياء”.
واعترفت نهى نبيل بصحة المقطع المسرب لها وأنه التقط في منزلها. وانتقدت نهى نبيل ناشر الفيديو وتداوله على نطاق واسع مؤكدة أن تسريب الفيديو انتهاك صارخ لخصويتها وحرمة منزلها. وأوضحت نهى نبيل أنها ستقوم برفع دعاوي قضائية ضد كل حساب نشر فيديو أو منشور مسيء لها أو انتهك خصوصية منزلها وعائلتها.
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