شاهد: أول ظهور لـ ريان جيلر بعد تعافيه من وعكة خطيرة.. وهكذا علقت شمس الكويتية

شهدت الحالة الصحية لنجم السوشيال ميديا السعودي ريان جيلر، تطورا إيجابيا حيث استقر وضعه الصحي بعد تعرضه لوعكة خطيرة، وحرص عدد من أصدقائه على الاحتفال بمغادرته المستشفى وعبروا لهم عن محبته كل بطريقته.

وأظهر مقطع فيديو ظهور عدد من الأصدقاء مع ريان جيلر وهم يوجهون له رسائل تعبر عن فرحتهم بشفائه إضافة إلى إحضار البعض منهم قالب حلوى للاحتفال به.

وما لفت الأنظار ظهور إحدى صديقاته معه وقالت: “بطمنكم ريان صار كويس حالته الصحية ممتازة لا تشغلون بالكم والتلوين اللي بوجهه حالة مؤقتة وستذهب مع الوقت حسبما قال الأطباء بسبب ضغوطات نفسية تعرض لها رجاء لا تضغطون ريان شوية شوية على الولد”.

من جانبه قال ريان جيلر في ذات المقطع: “أصدقائي كل يوم يحتفلون في يا ريت كل يوم بمرض ويصير في احتفال”، فيما علقت الفنانة شمس الكويتية على حالته الصحية بعد شفائه قائلة: “آخر الأمراض والأحزان يا ريان إن شاء الله هالاحتفالات نشوفها بسبب أفراح ويبعد عنك الشامتين وأولاد الحرام”.

وكان الجمهور قد تفاجأ بانتشار مقطع فيديو لفتاة تدعى “لينا جيلر”، وبحسب الفيديو المتداول فإن لينا هي شقيقة ريان جيلر، وظهرت بصوت لافت وهي تغني لشقيقها بعد خروجه من المستشفى، كما يظهر ريان بالفيديو وهو على سرير المستشفى وبحالة تعب.

وبعد انتشار الفيديو انهالت التعليقات التي تنوعت بين الإيجابية والسلبية، إذ أشاد كثيرون بجمال صوت شقيقة ريان وعذوبته، مؤكدين أنها تملك صوتا مليئا بالمشاعر.

في المقابل تفاجأ البعض بظهور أحد من أفراد عائلة ريان، معبرين عن صدمتهم ومتسائلين لماذا أنكر ريان سابقا عائلته وقال إنهم تخلوا عنه، لاسيما أنه وخلال البحث في حساب لينا جيلر، تبين أن هناك فيديو جمعها بشقيقها وهما يغنيان سويا، والذي يكشف أن ريان يمتلك صوتا جميلا أيضا.

وأبدى الجمهور استغرابه لاتجاه ريان إلى إثارة الجدل بدلا من العمل على موهبته في الغناء، خاصة أنه يمتلك صوتا جيدا، وبالبحث عن حساب لينا أيضا، اتضح أنها تنشر باستمرار أغاني شارات كرتون وتملك موهبة الغناء وتستعرضها بشكل كبير أمام متابعيها.